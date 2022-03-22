مدير عام أمازون: لا ننوي مراجعة أسعار منتجات رمضان بعد زيادة الدولار

كتب- علاء حجاج:

قال عمر الصاحي المدير العام لشركة أمازون في مصر، إن الشركة لا تخطط لمراجعة أسعار المنتجات ضمن عروض رمضان بعد ارتفاع سعر الدولار.

وأضاف الصاحي ردا على سؤال لمصراوي خلال لقاء صحفي عبر الإنترنت، يوم الاثنين، أن الشركة كانت تخطط منذ فترة لعروض رمضان وتم توفير المنتجات في المخازن لضمان توصيلها للعملاء في أقرب وقت، وبالتالي فإن أي تحريك لسعرها حاليا يعني سعي الشركة لزيادة أرباحها على حساب العميل وهو ما لا تستهدفه أمازون.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، بداية من تعاملات الاثنين، بعدما أعلن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بشكل استثائي بنسب 1%، وبلغت نسبة الارتفاع نحو 16% بنهاية تعاملات أمس.

وكشف الصاحي خلال اللقاء عن تعزيز الشركة لاستثماراتها في مصر خلال العام 2022، والتي ستوفر أكثر من 2,000 فرصة عمل جديدة، ستُضاف إلى ما يزيد عن 1,500 وظيفة وفرتها الشركة منذ إطلاق عملياتها في مصر خلال العام الماضي.

وبادرت أمازون إلى مواكبة الطلب المتزايد عل خدماتها، حيث تعتزم مضاعفة قدرة التوصيل خلال العام 2022 من خلال إنشاء محطات توصيل جديدة في غرب وشرق القاهرة وميناء الإسكندرية وبنها، وذلك لدعم مواردها بما يضمن توفير خدماتها ومنتجاتها في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم خدمة التوصيل السريع في نفس اليوم في القاهرة والجيزة، وخدمة التوصيل في اليوم التالي في معظم أنحاء الجمهورية.