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أسعار الذهب في مصر تقفز بـ 231 جنيها للجرام خلال شهر مارس (جراف)

02:29 م الثلاثاء 22 مارس 2022
أسعار الذهب في مصر تقفز بـ 231 جنيها للجرام خلال شهر مارس (جراف)

سعر الذهب

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كتب- مصطفى عيد:

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات شهر مارس الجاري حتى الآن بنسبة 27.5% مقارنة بنهاية شهر فبراير الماضي.

ووفقا لبيانات السوق، قفز سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم حتى الآن إلى مستوى 1070 جنيها مقابل 839 جنيها في نهاية شهر فبراير بزيادة 231 جنيها خلال أول 22 يوما من الشهر الجاري.

وشهدت أسعار الذهب زيادة كبيرة خلال اليومين الأخيرين وصلت إلى نحو 178 جنيها للجرام مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال نفس اليومين في عدد من البنوك بنحو 2.79 جنيه متجاوزا مستوى 18.5 جنيه.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار الذهب في مصر خلال شهر مارس، وفقا لبيانات الأسواق التي جمعها مصراوي.

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