ارتفاع الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضروات بين 25 قرشا و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما انخفضت أسعار كيلو الكوسة، والباذنجان البلدي جنيها واحدا، اليوم، وفقا لبيانات سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات الأخرى والفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 17 و25 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.