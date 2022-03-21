"ماندارين أورينتال" تتعاقد لإدارة فندق "شيبرد" التاريخي بعد تطويره

كتبت- شيماء حفظي:

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حفل توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق "شبرد" التاريخي بوسط القاهرة والذي أقيم بقصر عابدين.

وجرى توقيع الاتفاق بين مجموعة "ماندارين أورينتال الفندقية" العالمية بالتعاون بين شركة "الشريف للسياحة والفنادق" التابعة لمجموعة "الشريف" القابضة السعودية وشركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن هذا التعاقد يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير الفنادق التابعة لها سواء التاريخية أو المعاصرة، حيث كان قد تم التعاون بين شركة إيجوث المالكة لفندق شبرد ومجموعة الشريف القابضة السعودية لتطوير فندق شبرد بتكلفة استثمارية 1.4 مليار جنيه مع رفعه لمستوى خمس نجوم، واليوم يتم التوقيع لإدارة الفندق تحت علامة شركة "ماندارين أورينتال" العالمية، ليكون أول فندق في مصر يحمل هذه العلامة المتميزة.

وأضاف أن مشروع التطوير – المقرر الانتهاء منه في عام 2024 - يهدف إلى زيادة الطاقة الفندقية عن طريق بناء مبنى ملحق بنفس ارتفاع الفندق الحالي على الجزء الخلفي الإداري للمبنى والذي تم الانتهاء من إزالته، و يشمل مبنى الامتداد الجديد مجموعة من البدرومات مخصصة لانتظار السيارات حيث كان يفتقر مبنى الفندق إلى وجود أماكن انتظار سيارات، كذلك إضافة مجموعة من الغرف الفندقية وخدمات ومطاعم متخصصة وحمام سباحة جديد.

وقال نواف بن فايز الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة "الشريف" السعودية: "إيمانًا من المجموعة بالقطاع السياحي، وبعين متطلعة للمستقبل، وقعنا في 2020 اتفاقا يمتد لـ 35 عاما مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) لتمويل وتطوير وتشغيل فندق شبرد في القاهرة.

وقال فايز بن عبدالحكيم الشريف رئيس مجلس الإدارة لمجموعة "الشريف"، إن المجموعة تطمح إلى إحداث علاقة متميزه و أن تكون مثالاً يقتدى به في السوق المصرى ، والآن نسعد بالإعلان عن توقيع اتفاقية مع مجموعة ماندرين أورينتال الفندقية لإدارة فندق شبرد بالقاهرة و الذي تتم عمليات تطويره تحت مواصفاته العالمية و التاريخية والثقافية الفريدة.

وصرح العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية العامة للسياحه والفنادق "إيجوث" أنه في إطار التعاون المثمر بين الشركة ومجموعة الشريف القابضة السعودية سيتم إحياء القيمة التاريخية العريقة لفندق "شبرد" ورفع مستواه إلى خمس نجوم ليكون نفطة جذب للسياحة العالمية.

وعلى الصعيد الآخر، أوضح جيمس رايلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماندارين أورينتال": "يسرنا أن نوسع نطاق عملنا في مصر لإدراة فندق شبرد وإعادته إلى الحياة، ويتيح المشروع فرصة مثالية لتعزيز علامتنا التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا".

جدير بالذكر أن فندق "شبرد" يعد من أعرق الفنادق التاريخية في مصر وقد تأسس عام 1841م وكان مقره حي الأزبكية واحترق ضمن حريق القاهرة، وأعيد بناء فندق شبرد الحالي بمنطقة جاردن سيتي أمام نهر النيل والذي يصنف كأحد أعرق الفنادق على المستوى الإقليمي.. وتتولى شركة "الشريف" السعودية تطويره وترميمه منذ عام 2020 بتكلفة استثمارية 90 مليون دولار، وتشارك في تلك العملية المصممة الفرنسية سيبيل دي مارجيري، والتي تسعى للحفاظ على روح المبنى الأثري، مع تعزيز المرافق والخدمات الحديثة، ومن المنتظر أن يعاد افتتاحه في عام 2024.

ومثلما شهد الفندق التاريخي أحداث مهمة ومراحل وتغيرات كبيرة في المجتمع المصري، سيكون "شبرد" على موعد مع مرحلة جديدة، سيتم فيها التعاون - ولأول مرة في مصر - مع مجموعة "ماندارين أورينتال الفندقية" المالكة والمشغلة لأكثر الفنادق والمنتجعات الفاخرة في العالم، والحائزة على جوائز كبرى، و تدير 34 فندقاً، و7 مجمعات سكنية في 24 بلدًا.