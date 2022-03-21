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التأمينات تكشف الحد الأقصى لزيادة المعاشات بداية من أبريل

08:32 م الإثنين 21 مارس 2022
التأمينات تكشف الحد الأقصى لزيادة المعاشات بداية من أبريل

أرشيفية

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قالت هيئة التأمينات الاجتماعية اليوم الاثنين إن الحد الأدنى لزيادة المعاشات بداية من أبريل المقبل سيكون 120 جنيها، فيما سيبلغ الحد الأقصى للزيادة 1222 جنيها.

وقررت وزارة المالية اليوم صرف زيادة في المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أبريل المقبل.

وأوضح بيان من الهيئة أن يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه وبذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه.

وبحسب البيان يستحق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 وحتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا تاريخ إستحقاق المعاش.

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