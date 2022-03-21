البورصة تقفز 4.9% في نهاية التعاملات اليوم الاثنين بعد رفع الفائدة

كتبت- شيرين صلاح:

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4.9% إلى مستوى 11511 نقطة، بختام تعاملات اليوم الاثنين بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 1% في اجتماع استثنائي.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة بنسبة 2.83%، كما ارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 3.53%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم بقيمة 267.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 125.04 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 142.2 مليون جنيه.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن مؤشرات البورصة ارتفعت على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة اليوم، وهو قرار يكون تأثيره سلبيا في العادة.

وأضاف :"يرجع ذلك إلى التأثير الإيجابي المتوقع لزيادة سعر الدولار خاصة على الشركات التي تصدر منتجاتها وتتعامل بالدولار، وهو ما يدفع المستثمرين إلى شراء أسهم تلك الشركات لأنه نتيجة ارتفاع الدولار سيعاد تقييم أصولها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف النمر، أن هذه الشركات مثل شركات البتروكيماويات، وشركات الأسمدة، وشركة أرواسكوم للاستثمار، والإسكندرية لتداول الحاويات وغيرها.

وقالت مذكرة بحثية، لبنك استثمار برايم اليوم، إن بعض الشركات ستستفيد من القرار بارتفاع الدولارات، مثل مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والصناعات الكيماوية المصرية، والسويدي اليكرتيك وأموك، والخدمات الملاحية، وغيرها.

وارتفع سعر الدولار اليوم ليسجل 18.15 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

رفع البنك المركزي اليوم الاثنين، سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي ليصبح سعر الفائدة 9.25% علي الإيداع، و10.25% على الإقراض.

ويعد هذا القرار، هو أول رفع لسعر الفائدة منذ يوليو 2017.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.31% إلى مستوى 10973 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.