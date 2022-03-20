تراجع المبيعات.. سر اتفاق تجار الذهب لعدم زيادة المصنعية هذا العام

كتبت-شيرين صلاح:

قال مصنعون وتجار ذهب، إن اتفاق شعبة الذهب مع كبار المصنعين بعدم زيادة المصنعية هذا العام يهدف إلى عدم حدوث ركود بسوق المشغولات الذهبية وتشجيع الزبائن على الشراء.

وأعلنت شعبة الذهب باتحاد الصناعات في بيان لها أمس، أن الشعبة اتفقت مع كبار مصنعي الذهب في مصر بعدم زيادة أسعار المصنعية خلال عام 2022، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العاملين عليهم، وهو ما سيدعم من تنافسية المشغولات الذهبية المصرية أمام مثيلتها العالمية.

وقال رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب سابقًا باتحاد الصناعات، إن تراجع مبيعات محلات الذهب خلال العام الماضي وارتفاع الأسعار، دفع المصنعين إلى الاتفاق على عدم رفع أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية هذا العام.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الحالية بالبورصات العالمية، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وانعكست الزيادة العالمية على السعر في السوق المحلي، نظرا لأن سعر الذهب في مصر يتحدد وفقًا للأسعار العالمية في البورصات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، إن عدم رفع مصنعية الذهب هذا العام يهدف إلى جذب الزبائن للشراء.

وأضاف نجيب أن مصنعية المشغول تختلف من صانع لآخر ومن محل لآخر، وعلى حسب كمية الشغل الموجودة في قطعة الذهب.

ووفقا لقول العباسي، فإن مصنعية المشغول تختلف من جرام لآخر وتختلف حسب كمية الشغل بقطعة الذهب.

وأوضح نجيب أن لا يمكن تقليل سعر ضريبة الدمغة ولا سعر الجرام ولكن يمكن التقليل في قيمة مصنعية المشغول.

وذكر العباسي، أنه تجنبا لحدوث ركود في سوق الذهب اتفق المصنعون على عدم زيادة سعر المصنعية على المشغولات الذهبية.

ويقدر حجم إنتاج المشغولات الذهبية المدموغة في مصر من قبل مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين، بنحو 65 طنًا في العام، بحسب ما قاله رئيس المصلحة السابق عبد الله منتصر، لمصراوي في وقت سابق.

وذكر البيان أن الشعبة حريصة على عدم تحميل أسعار المشغولات الذهبية زيادة جديدة في الأسعار حتى لا يصاب سوق الصاغة بالركود في المبيعات.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.