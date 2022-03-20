تعرف على مزايا وخطوات توفيق أوضاع مشروعك بجهاز تنمية المشروعات

كتب- مصطفى عيد:

أصدر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دليلا إرشاديا لأصحاب المشروعات غير الرسمية الراغبين في توفيق أوضاعهم والانضمام للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد.

وقال الجهاز إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي ومساعدتها على الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 بما يضمن استقرارها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن.

وأضاف أن الدليل الصادر عن الجهاز يتضمن 4 محاور أساسية حيث يرتكز المحور الأول على الحوافز والمزايا التي يحصل عليها صاحب المشروع فور توفيق أوضاعه ومن أهمها الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة من تاريخ تقديم الطلب، إلى جانب الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات، والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر.

وذكر أن المحور الثاني في الدليل يوضح النظام الضريبي المبسط الذي يتمتع به صاحب المشروع ويتحدد وفقاً لحجم أعمال المشروع ويتم تسديدها سنوياً.

ويشير المحور الثالث إلى الخدمات المالية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لأصحاب هذه المشروعات والتي تضم برامج تدريبية فنية متخصصة لأصحاب المشروعات، فضلاً عن التمويلات الميسرة لكافة أنواع المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والمهنية، وفقا للجهاز.

وأوضح الجهاز أن المحور الرابع يوضح خطوات الحصول على ترخيص المشروع وهي كالآتي:

1- التوجه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة التابع لها المشروع.

2- تسجيل البيانات الأساسية للعميل والمشروع، وتقديم طلب توفيق الأوضاع بوحدة الشباك الواحد.

3- إحضار إثبات الشخصية لصاحب المشروع وما يثبت حيازة مقر المشروع.

4- يتم مساعدة العميل في استصدار البطاقة الضريبية والسجل التجاري للمشروع.

5- تصدر وحدات الشباك الواحد الترخيص المؤقت بحد أقصى خمس سنوات.