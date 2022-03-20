وزير البترول: الانتهاء من المسح السيزمي لمساحة جديدة بالبحر الأحمر قريبا



كتب- مصطفى عيد:

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، النسخة الثانية من ورشة عمل "مستقبل استكشاف البترول والغاز في البحر الأحمر" والتي نظمتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بمدينة الغردقة بالتعاون مع جمعية جيوفيزيائي الاستكشاف "SEG".

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، قال الوزير إن أعمال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد على مساحة 6700 كيلومتر مربع في البحر الأحمر أوشكت على الانتهاء، وهو ما يتيح القيام بأعمال البحث والاستكشاف المستقبلية، مشيرا إلى أنه من المخطط إجراء عمليات جديدة لجمع البيانات السيزمية خلال الفترة المقبلة.

وأكد الملا اهتمام الدولة المصرية بمنطقة البحر الأحمر التي تعد منطقة واعدة بفرص كبيرة لاستكشاف البترول والغاز مما دفعها إلى اتخاذ خطوات جادة للإسراع بعمليات البحث والاستكشاف في تلك المنطقة البكر.

وأوضح أن ذلك حدث من خلال إجراء الدراسات اللازمة وعمليات جمع البيانات الجيوفيزيقية، فضلا عن تطبيق بنود جديدة أكثر تنافسية بما ينعكس إيجابا على جذب استثمارات الشركات العالمية للعمل في البحر الأحمر.



وأشار الملا إلى أن أنشطة البحث والاستكشاف بالبحر الأحمر شهدت تطورات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في تلك المنطقة وذلك لأول مرة بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

وذكر أن هذه المزايدة أسفرت عن جذب 3 شركات بترول عالمية هي شيفرون وشل ومبادلة، وتوقيع 3 اتفاقيات معها للعمل في تلك المنطقة، حيث جاءت تلك التطورات انعكاسا لنجاح المرحلة الأولى من عمليات البحث السيزمي بالبحر الأحمر والتي تم إجراؤها بتقنية البحث ثنائي الأبعاد على مساحة 11 ألف كيلومتر.

وأضاف الملا أن ورشة العمل ستوفر منصة هامة لمناقشة مستقبل عمليات البحث والاستكشاف في منطقة البحر الأحمر وإعطاء الفرصة للخبراء المشاركين لاستعراض التكنولوجيات الحديثة والحلول المتطورة ومناقشة منظومة العمل البترولي والتركيبات الجيولوجية بالبحر الأحمر.

وقال إن النسخة الأولى من ورشة العمل عام 2018 كان لها أثر كبير في التعرف على الفرص بالمنطقة.

حضر افتتاح الورشة الدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادي، وقيادات الشركات البترولية العالمية العاملة بمنطقة البحر الأحمر، و115 خبيرا من 36 شركة عالمية من 7 دول وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية.

وأوضح رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول أن ورشة العمل تضم 10 جلسات عمل لمناقشة 36 ورقة بحثية، بالإضافة إلى 3 متحدثين من الشركات العالمية في البحر الأحمر لمناقشة أهمية حوض البحر الأحمر كأحد المناطق الواعدة، والعمل على تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين، وتسليط الضوء على الاحواض المشابهة عالميا والتقنيات المستخدمة بها لتحقيق اكتشافات.