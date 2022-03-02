وزير الاتصالات يبحث التعاون مع رواندا بمجالات التحول الرقمي والابتكار



برشلونة- علاء حجاج:

بحث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع بولا إنجابيري وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار بدولة رواندا، دعم التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بالتحول الرقمي والابتكار وريادة الأعمال والبريد.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، والتدريب التقني وبناء الكوادر الرواندية في مختلف المجالات التقنية.

واستعرض الوزير مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد كفاءات رقمية في مختلف مجالات التكنولوجيا؛ موضحا أنه تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية لخلق جيل من خبراء المعلوماتية؛ حيث تم بحث دعوة الطلاب الروانديين للدراسة بالجامعة.

وبحث الجانبان أيضا سبل دعم التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال إرسال بعثات لاستكشاف سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرواندي للتعرف على الفرص المتاحة للشركات المصرية لتقديم منتجاتها.

كما شهد الاجتماع بحث التعاون في مجال التحول الرقمي وبناء التطبيقات اللازمة لإنشاء وإدارة المدن الذكية، وتمت أيضا مناقشة الاستعانة بالخبرات المصرية في تطوير البريد وخدماته المختلفة لتمكين البريد الرواندي من تنفيذ خطط التحديث.

حضر الاجتماع المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا، والمهندس محمد نصر مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمهندس إيهاب أبو بكر نائب رئيس الهيئة القومية للبريد للتحول الرقمي.

وعقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا كذلك مع تشاك روبينز الرئيس التنفيذى لشركة سيسكو سيستمزCisco؛ حيث تناول اللقاء بحث فرص التوسع فى استثمارات الشركة بمصر.

كما شهد اللقاء استعراض استراتيجية مصر الرقمية للتعهيد التي تستهدف تعزيز قدرات مصر التنافسية في هذه الصناعة الهامة؛ حيث تمت الإشارة إلى الحوافز الجديدة المقدمة للمستثمرين وتم دعوة الشركة للاستفادة منها للتوسع في أنشطتها في مصر.

وناقش الاجتماع أيضا سبل التعاون في مجال بناء القدرات الرقمية من خلال المشاركة في مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها لإتاحة التدريب التقني المتخصص للشباب في مجالات التكنولوجيا المختلفة.

حضر الاجتماع؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمد نصر مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

كما التقى وزير الاتصالات مع بيللي زهانج نائب رئيس المبيعات والخدمات الخارجية بشركة "أوبو OPPO"؛ حيث تناول اللقاء بحث ضخ استثمارات في مجال تصنيع الإلكترونيات من خلال إنشاء مصنع للشركة للهاتف المحمول في مصر.

حضر الاجتماع؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمد نصر مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وسكوت زهانج رئيس مركز أعمال الهواتف المحمولة بشركة أوبو.