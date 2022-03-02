أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

شركة تابعة لمجموعة الجارحي تطلب الاستحواذ على "الوطنية للزجاج والبلور"

03:44 م الأربعاء 02 مارس 2022
شركة تابعة لمجموعة الجارحي تطلب الاستحواذ على "الوطنية للزجاج والبلور"

محمد الجارحي العضو المنتدب لمجموعة شركات الجارحي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد الجارحي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات الجارحي، إن شركة الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي تقدمت بعرض لشراء حتى عدد 15 مليون سهم، بنسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية للزجاج والبلور، بسعر 1.35 جنيه.

وأوضح الجارحي في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن المجموعة عكفت طوال العام الماضي على القيام بالفحص النافي للجهالة قانونيًا وماليًا وفنياً؛ لتتحقق من كافة الافتراضات والمعطيات الخاصة بعملية الشراء، بما يؤمن مستوى ملائمًا من الثقة والارتياح لكلا الشركتين، من خلال التحليل والتحقق من العمليات المالية والتجارية والتشغيلية والجوانب الاستراتيجية كذلك.

وقال إن العرض بحد أدنى للتنفيذ 51%، وبدون إلزام على حملة أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبلور.

وأشار "الجارحي" إلى تعهد المجموعة بعدم الاستغناء عن العمالة في الشركة الوطنية للزجاج والبلور، خلال السنة الأولى على الأقل، والحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم. وكذلك عدم وجود نية في بيع الأسهم المستحوذ عليها، خلال السنة الأولى من تاريخ الشراء، بجانب عدم وجود نية لاندماج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى.

الشركة الوطنية للزجاج والبلور، هي شركة مملوكة لمصرف أبو ظبي الإسلامي وشركاته التابعة بنسبة 88.3%.

الجارحي الوطنية للزجاج والبلور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا