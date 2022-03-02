شركة تابعة لمجموعة الجارحي تطلب الاستحواذ على "الوطنية للزجاج والبلور"

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد الجارحي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات الجارحي، إن شركة الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي تقدمت بعرض لشراء حتى عدد 15 مليون سهم، بنسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية للزجاج والبلور، بسعر 1.35 جنيه.

وأوضح الجارحي في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن المجموعة عكفت طوال العام الماضي على القيام بالفحص النافي للجهالة قانونيًا وماليًا وفنياً؛ لتتحقق من كافة الافتراضات والمعطيات الخاصة بعملية الشراء، بما يؤمن مستوى ملائمًا من الثقة والارتياح لكلا الشركتين، من خلال التحليل والتحقق من العمليات المالية والتجارية والتشغيلية والجوانب الاستراتيجية كذلك.

وقال إن العرض بحد أدنى للتنفيذ 51%، وبدون إلزام على حملة أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبلور.

وأشار "الجارحي" إلى تعهد المجموعة بعدم الاستغناء عن العمالة في الشركة الوطنية للزجاج والبلور، خلال السنة الأولى على الأقل، والحفاظ على حقوق العاملين وكافة مزاياهم. وكذلك عدم وجود نية في بيع الأسهم المستحوذ عليها، خلال السنة الأولى من تاريخ الشراء، بجانب عدم وجود نية لاندماج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى.

الشركة الوطنية للزجاج والبلور، هي شركة مملوكة لمصرف أبو ظبي الإسلامي وشركاته التابعة بنسبة 88.3%.