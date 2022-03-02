عضو غرفة الجلود: نستهدف فتح أسواق جديدة في أفريقيا خلال 2022

كتبت-شيرين صلاح:

قال مصطفى علام عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات ورئيس لجنة المعارض بالغرفة، إن الغرفة تستهدف فتح أسواق جديدة في أفريقيا وكينيا والعراق وتنزانيا في 2022.

وأضاف علام لمصراوي، أن الغرفة تستهدف أيضا إقامة ما بين معرضين إلى 3 معارض محلية للترويج للمنتجات بالسوق المحلي.

وذكر علام أن الغرفة اجتمعت خلال الفترة الماضية مع وفد من دولة أوزباكستان لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والترويج للمنتجات المصرية وزيادة حجم الصادرات بيننا.

وكام ذلك خلال انطلاق اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الـ 16 من معرض القاهرة الدولي للجلود الذي يقام خلال الفترة من 2-4 مارس الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.