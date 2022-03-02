توقعات بارتفاع أسعار الشنط 30% خلال موسم الصيف

كتبت-شيرين صلاح:

توقع محمد بطة رئيس شعبة المصنوعات الجلدية باتحاد الصناعات، لمصراوي، ارتفاع أسعار الشنط بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال موسم الصيف المقبل.

وقال بطة، إن الزيادة ستكون بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج وأزمة سلاسل التوريد.

وأضاف بطة أن أسعار الشنط لم تترفع حاليا بالأسواق نظرا لوجود مخزون من العام الماضي.

وذكر رئيس الشعبة أن الطاقة الإنتاجية حاليا لمصانع المصنوعات الجلدية 40%، ونستهدف زيادتها خلال الفترة الحالية إلى بين 50 و60% وخاصة مع اقتراب دخول موسم عيد الأم.

ووفقا لقول محمد، فإن مصر تستورد مستلزمات إنتاج من الخارج بنسبة تتراوح بين 70 و80%.