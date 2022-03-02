أسعار البترول تحلق.. 17% زيادة في أول أسبوع لحرب روسيا وأوكرانيا (جراف)



كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار البترول قفزة كبيرة خلال الأسبوع الأخير الذي شهد انطلاق حرب روسية أوكرانية وبدء تنفيذ عمليات عسكرية روسية على الأراضي الأوكرانية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2014.

وبحسب بيانات شبكة سي إن بي سي، ارتفعت أسعار خام البترول برنت بنحو 16.72 دولار، لتصل خلال تعاملات اليوم إلى 111.56 دولار مقابل نحو 94.84 دولار في ختام تعاملات يوم الأربعاء الماضي 23 فبراير، اليوم السابق على الحرب، بنسبة زيادة 17.6%.

ويأتي ارتفاع أسعار البترول بعد أن أدت العقوبات الغربية على روسيا لحربها ضد أوكرانيا إلى تعطيل الإمدادات من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وتسببت في مشاكل مع الصادرات من كازاخستان المجاورة، بحسب رويترز.

ووافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، ومن بينها الولايات المتحدة واليابان، على سحب 60 مليون برميل من الخام من احتياطياتها من أجل كبح زيادات الأسعار

لكن فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، قال أمس الثلاثاء، إن الوضع في أسواق الطاقة خطير للغاية، محذرا من أمن الطاقة العالمي يتعرض للتهديد في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويتوقع محللون من بنك استثمار جولدمان ساكس أن تصل أسعار النفط إلى 125 دولارًا للبرميل بحلول الصيف، وفقًا لمذكرة لهم يوم الجمعة الماضي، وفقا لشبكة فوربس.

وبحسب الشبكة، قالت لويز ديكسون، كبيرة محللي سوق النفط في ريستاد إنرجي، في تقرير حديث، إنه مع تعريض الصراع لتهديد الإمدادات العالمية، فإن أسعار خام برنت يمكن أن "تقترب من 130 دولارًا للبرميل بحلول يونيو"، وهذا التقدير "يمكن أن يرتفع أعلى إذا حدثت اضطرابات إضافية".

وتوقع بنك جي بي مورجان مؤخرًا أنه إذا انخفضت صادرات النفط والغاز الطبيعي الروسية نتيجة للصراع، فقد يبلغ متوسط خام برنت 115 دولارًا للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2022، قبل أن يتراجع إلى ما دون 100 دولار بحلول نهاية العام، وفقا لفوربس.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطورات أسعار البترول خلال الأسبوع الأول من الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب بيانات شبكة سي إن بي سي.