7.1 مليار جنيه مبيعات "إيثيدكو" لإنتاج الإيثيلين خلال عام 2021



كتب- مصطفى عيد:

قال محمد علي حسنين، رئيس الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" إن حجم مبيعاتها خلال عام 2021 بلغ نحو 7.1 مليار جنيه، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأضاف حسنين، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمالها عن عام 2021، أنها أنتجت أكثر من 274 ألف طن من الإيثيلين خلال العام الماضي ساهمت في الوفاء بإحتياجات المشروعات بعدد من شركات قطاع البترول مثل سيدبك والبتروكيماويات المصرية.

وذكر أنه تم أيضا إنتاج أكثر من 280 ألف طن من منتج البولي إيثيلين لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى فتح أسواق جديدة لتصدير منتجات الشركة العام الماضي في عدد من الدول مثل سيرلانكا وكندا وأوروجواي والدومينكان وجامبيا وبوركينافاسو.

كما أشار حسنين إلى المنتجات الثانوية التي تم إنتاجها العام الماضي وبلغت كميتها أكثر من 28 ألف طن وجرى تعظيم الاستفادة منها بتصديرها وبيعها بالسوق المحلي بدلاً من استخدامها كوقود حريق.

وأوضح أنه بالرغم من التأثير الواضح لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي فإن النتائج المحققة تعكس نجاح الشركة في الحفاظ على كفاءة الإنتاج ومستوى الأداء وتشغيل مصانعها وفق أعلى معايير السلامة والاستدامة.

وقال حسنين إن تلك النتائج ساهمت في رفع إيرادات المبيعات في الفترة من 2017 منذ بدء الإنتاج حتى 2021 إلى نحو 2.1 مليار دولار بكميات لنحو 1.7 مليون طن بولي إيثيلين، و224 ألف طن منتجات ثانوية مما يعزز من مكانة مجمع إيثيدكو كرافد رئيسي لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي واستخدامه كمادة خام في الصناعة البتروكيماوية.

وأشار إلى اهتمام إيثيدكو بتطوير قدراتها الإنتاجية من خلال المشروع الجاري دراسته لإضافة وحدة جديدة لتلوين وتحبيب البولي إيثيلين لاستخدامه في المواسير الخاصة بشبكات البنية الأساسية من غاز طبيعي والمياه والصرف للمساهمة في الوفاء بمتطلبات مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية الحالية كمشروع حياة كريمة.