شركة إريكسون تسعى للتعاون مع مصر في تقنيات 5G والذكاء الاصطناعي

برشلونة - علاء حجاج:

قالت إيفا أندرين، نائب الرئيس ورئيس الخدمات المدارة في إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير الإقليمي لشركة إريكسون مصر، إن الشركة تسعى لتطبيق رؤيتها لتقنية الجيل الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإن مصر ولاسيما المدن الكبرى منها جاهزة لاستقبال تكنولوجيا الجيل الخامس، وكذلك المناطق السياحية بالبلاد مثل مدن البحر الأحمر.

وعن أولويات الشركة في مصر، قالت إيفا، إن الشركة تركز على دعم قطاعات التعليم والصحة بحلولها الذكية وكذلك دعم بيئة ريادة الأعمال والتطوير والابتكار بالتعاون مع "ايتيدا"، فضلا عن تدريب وتأهيل الشباب من خريجي الجامعات بالمهارات اللازمة لسوق العمل.

وقالت "كذلك ندعم خطة الدولة في تحقيق التحول الرقمي من خلال تطوير التكنولوجيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، حيث تم إطلاق معمل للشركة بمصر لتطوير الذكاء الاصطناعي".

وأوضحت أن مصر لديها رؤية طموحة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والتكنولوجيا تلعب دور كبير في تحقيق هذه الرؤية اعتمادا على التحول الرقمي، في قطاعات عدة منها التعليم والصحة، واريكسون يمكنها أن تلعب دور كبير في هذه القطاعات بالتعاون مع الحكومة المصرية.

"نتعاون مع هيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" في دعم وتطوير الشركات الناشئة لمساعدة مصر في تحقيق رؤيتها نحو التنمية المستدامة، وذلك من خلال "هاكثون معا" بحسب إيفا.