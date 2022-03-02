شركة جلف كابيتال تخطط لاستثمار 250 مليون دولار في مصر خلال 5 سنوات

كتبت- ياسمين سليم:

تخطط شركة جلف كابيتال الإماراتية التي تعمل في مجال الاستثمارات البديلة، لاستثمار نحو 250 مليون دولار في مصر على 5 سنوات.

وقال كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في جلف كابيتال، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الشركة تخطط لإطلاق محفظة استثمارية جديدة بنحو 750 مليون دولار خلال الصيف المقبل، ستبلغ حصة مصر منها الثلث.

وأعلنت الشركة اليوم افتتاح مكتبها في القاهرة للاستفادة من فرص الاستثمار في السوق المصري.

وأوضح الصلح أن حصة مصر من المحفظة الجديدة ستتجه إلى قطاعات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والبيئة والقطاع الاستهلاكي.

وقال إن الشركة استثمرت نحو 5 مليارات جنيه (300 مليون دولار) في مصر خلال 10 سنوات بعدة شركات في مصر منها فيزيتا للرعاية الصحية وشركة ماتيتو العاملة بالحلول الذكية لإدارة ومعالجة المياه، ومؤخرًا في شركة جيديا، التي تعمل في حلول التكنولوجيا المالية للدفع.

وتبلغ عدد الشركات التي تستثمر فيها جلف كابيتال في مصر حاليا 9 شركات، وتخطط جلف كابيتال لطرح شركة منهم في البورصة خلال العام الجاري، وبيع أخرى لمستثمر استراتيجي، بحسب الصلح.

وأوضح أن النمو في السوق المصري غير موجود حاليًا في أي سوق أخر، والأرقام تشجع على الاستثمار.

وأضاف: "مصر على سبيل المثال باتت نجمًا صاعدًا في قطاع التكنولوجيا العالمي، وكانت مؤخرًا أحد أهم وأنشط اللاعبين في قطاع التكنولوجيا في أفريقيا".

وخلال الأزمة وباء كورونا كانت مصر السوق الوحيدة التي حققت نموًا اقتصاديًا، بفضل السياسات الحكومية الفاعلة والمناخ المشجع على الاستثمار، وفقًا للصلح.

وقال إن مصر تنفذ حاليًا سياسات من شأنها دفع الاستثمار مثل برنامج الطروحات الحكومية.

وسينضم مكتب شركة جلف كابيتال في مصر، لمكاتب الشركة في دبي والرياض وأبوظبي وسنغافورة.

وبحسب بيان من الشركة اليوم فإن فريق عمل مكتب مصر سيسعى إلى الاستفادة من الفرض الاستثمارية في القطاعات سريعة النمو مثل قطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي.

وشركة جلف كابيتال الإماراتية، تعمل في مجال الاستثمارات البديلة، وتدير حاليًا أكثر من 2.5 مليار دولار من الأصول الموزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية.