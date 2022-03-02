وزير الاتصالات يبحث مع عدد من الشركات العالمية فرص الاستثمار في مصر



برشلونة- علاء حجاج:

بحث عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع سونيل بهارتي ميتال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بهارتي ايرتيل الهندية، سبل التعاون في مجال الكابلات البحرية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير على رأس وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المحمولة في برشلونة بإسبانيا.

وتناول اللقاء استعراض إمكانية تقديم الشركة المصرية للاتصالات حلولا متكاملة من خلال شبكتها الواسعة من الكابلات البحرية وبنيتها التحتية الدولية المتعددة والآمنة.

وخلال اللقاء؛ أكد طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعظيم عائدات الدولة من البنية التحتية للاتصالات الدولية من خلال الاستثمار في الكابلات البحرية.

وأشار إلى أن مصر يمر بها 13 كابلا بحريا دوليا، وتنقل هذه الكابلات أكثر من 90% من حركة البيانات في آسيا وأوروبا، فيما يجري العمل حاليا على إنشاء خمسة كابلات أخرى.

وتعد شركة بهارتي ايرتيل الهندية من أكبر مشغلي الاتصالات في الهند والعالم، حيث تمتلك بنية تحتية لخدمات الاتصالات في 18 دولة في آسيا وأفريقيا، وتعتبر من أكبر الشركات الهندية المستثمرة في مجال الكابلات البحرية دوليا.

فيما تمتد شبكة المصرية للاتصالات الدولية إلى أكثر من 140 نقطة إنزال في أكثر من 60 دولة حول العالم، حيث تستثمر الشركة في توسيع نطاق البنية التحتية للكابلات البحرية، والتي تعد أقصر الطرق وأكثرها اعتمادية بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

كما تعمل المصرية للاتصالات على تقديم حزمة متنوعة من خدمات البنية التحتية من خلال إنشاء محطات إنزال للكابلات البحرية الجديدة ومسارات أرضية للعبور، بالإضافة إلى الاستثمار في أنظمة وحلول الكابلات البحرية الجديدة التي من شأنها تلبية الطلب العالمي المتزايد على السعات الدولية.

وعقد وزير الاتصالات اجتماعا أيضا مع انكيت اجروال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إس تي إل STL" لبحث فرص الاستثمار بمصر في مجال كابلات الألياف الضوئية.

وشهد اللقاء استعراض المشروعات التي تنفذها الوزارة لبناء مصر الرقمية من خلال رقمنة الخدمات الحكومية؛ بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للاتصالات وتنفيذ مشروع ربط 4500 قرية خلال 3 سنوات بكابلات الألياف الضوئية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتطرق اللقاء إلى جهود الدولة المصرية لبناء مدن ذكية ترتكز في بنيتها التحتية على التقنيات الحديثة، كما تم بحث إمكانية التعاون في بناء القدرات ودعم المهارات الوطنية من المهندسين والفنيين، وكذلك التعاون في تصنيع كابلات الألياف الضوئية، والتصدير إلى الدول المجاورة المستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة مع مصر.

كما تمت الإشارة إلى مراكز تقديم خدمات برمجيات الشبكة الذكية الخاصة بـ STL ومراكز ابتكار الشبكات الذكية التابعة لها.

والتقى طلعت مع حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات لبحث زيادة استثمارات الشركة في مصر.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتميز بكونه قائم على الشراكات البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم الجهود الداعمة لنمو استثمارات شركات الاتصالات العاملة في مصر، وتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، إن مجموعة اتصالات تحتل المرتبة السابعة عالميًا بين مشغلي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالانتقال إلى العلامة التجارية سوف تستهدف المجموعة ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري لترسيخ مكانتها الرائدة كمقدم متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.