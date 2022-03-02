تراجع البوري.. أسعار السمك اليوم الأربعاء في سوق العبور



كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

كما هبط سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 90 و130 جنيها، وانخفض سعر كيلو البوري 13 جنيها، ليتراوح بين 32 و42 جنيها.

وصعد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وبقي سعر كيلو السمك البلطي ثابتا ليتراوح بين 25 و28 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.