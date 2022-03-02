النفط يرتفع فوق 111 دولار للبرميل إلى أعلى مستوى منذ 2014

كتبت – شيماء حفظي:

واصل النفط ارتفاعه المستمر، وتخطى اليوم الأربعاء، فوق 110 دولارات للبرميل قبل اجتماع أوبك + في وقت لاحق اليوم، حيث حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أمن الطاقة العالمي يتعرض للتهديد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرج.

ارتفعت تسوية برنت لشهر مايو 6.3٪ إلى 111.58 دولارًا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE في الساعة 6:55 صباحًا في لندن.

كان خام غرب تكساس الوسيط لتسليم أبريل أعلى بنسبة 6.3٪ عند 109.91 دولارًا في بورصة نيويورك التجارية بعد ارتفاعه إلى 110.18 دولارًا.

لا يزال خام برنت في حالة تخلف عميق ، وهو هيكل صعودي حيث تكون البراميل الفورية أغلى من الشحنات المتأخرة ، مما يشير إلى التوتر بسبب ضيق العرض. كان فارق السعر الفوري للمعيار 4.93 دولار للبرميل مقارنة بـ 1.39 دولار في بداية الشهر الماضي.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء بعد أن وافقت الولايات المتحدة واقتصادات أخرى على الإفراج عن احتياطيات النفط.

سيراقب المستثمرون استجابة أوبك + عندما تجتمع المنظمة يوم الأربعاء لمناقشة إمدادات أبريل، ولكن من المتوقع فقط زيادة متواضعة على الرغم من الاضطرابات التي تنتشر في القطاع.

ومن المحتمل أن يؤدي تعطيل الصادرات الروسية إلى دفع أسعار النفط الخام إلى الأعلى.

وتواجه الحكومات في جميع أنحاء العالم ضغوطًا تضخمية متزايدة حيث أدت تداعيات العقوبات الروسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والحبوب.

دفع ذلك الولايات المتحدة وحلفائها، أمس، إلى الموافقة على الإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية لترويض الأسعار، على الرغم من أن الإجراء المماثل في أواخر العام الماضي كان له تأثير ضئيل، بحسب لومبرج.

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