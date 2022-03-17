شعبة الزيوت: 2000 جنيه تراجعا في سعر الطن بالسوق المحلي

كتبت- شيرين صلاح:

قال أيمن قرة رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الزيوت بالسوق المحلي شهدت تراجعًا خلال الأيام الماضية، مع هدوء الأسعار بالبورصات العالمية.

وأضاف قرة أن سعر طن الزيوت تراجع بأكثر من 2000 جنيه خلال الأيام الماضية، وتراجع سعر طن زيت النخيل إلى 30 ألف جنيه مقابل سعر يتراوح بين 32 و33 ألف جنيه قبل الانخفاض.

وبحسب رئيس شعبة الزيوت، يعطي تراجع الأسعار الحالية مؤشرات إيجابية لعدم حدوث ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة كما كان متوقعا.

وذكر قرة أن مصر تستورد زيوت النخيل من ماليزيا وإندونيسيا، وزيت الصويا من أمريكا والأرجنتين، وزيوت عباد الشمس من روسيا وأوكرانيا.

وتستورد مصر نحو 87% من استهلاكها من الزيوت، بمراحل إنتاجية مختلفة، تتنوع بين استيراد بذور وعصرها وتكريرها، أو استيراد زيوت وتكريرها، أو الاكتفاء بمرحلة التعبئة فقط.

وكانت أسعار الزيوت شهت ارتفاعًا 15% خلال الأسابيع الماضية نتيجة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لقول زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت سابقا باتحاد الصناعات في وقت سابق لمصراوي.

ويعمل في إنتاج زيوت الطعام بمصر 4 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للحكومة، وهي الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وأبو الهول للزيوت والمنظفات (الملح والصودا سابقاً)، والنيل للزيوت والمنظفات.

وتنتج هذه الشركات زيت الطعام، بما يشمل عمليات التكرير بشكل أساسي، إضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية.