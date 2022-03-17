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17 % زيادة في صادرات مصر إلى السعودية العام الماضي

11:36 ص الخميس 17 مارس 2022
17 % زيادة في صادرات مصر إلى السعودية العام الماضي

لقاء وزيرة الصناعة ونظيرها السعودي

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كتبت – شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية للسعودية خلال العام الماضي بلغت نحو 2 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 17.4%، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، والذي شهد استعراض سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وإمكانيات تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وأضافت الوزيرة أن اللقاء تناول متابعة الترتيبات الخاصة بعقد اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة والتي ستستضيفها المملكة الأسبوع المقبل برئاسة وزيري التجارة في البلدين.

وأشارت إلى أن اللجنة تمثل ركيزة أساسية لدعم العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأوضحت الوزيرة أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين تزايدت العام الماضى رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على مختلف الاقتصاديات العالمية.

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