التصديري للصناعات الهندسية ينظم ورشة عمل للتعريف بمعرض " Automechanika"

كتبت- شيرين صلاح:

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورشة عمل للتعريف بمعرض "Automechanika" المقرر إقامة نسخه منه في دبي 22 نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى نسخة أخرى من المعرض في المملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان المجلس التصديري اليوم الخميس، شارك في ورشة العمل ممثلي حوالي 20 شركة مصرية، كما حضر الورشة دينا شرف وكيلة مكتب هيئة معارض فرانكفورت في مصر، ومحموت غازي بيليكاوزن مدير المعرض، وإيناس مصطفى من هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يشجع إدارة المعرض على إقامة نسخة في مصر، بوصفه سوق صناعي وتجاري ضخم، مشيرة إلى استعداد المجلس لتقديم كافة أوجه الدعم لإقامة نسخة من المعرض الأكبر في قطاع صناعة السيارات في مصر.

وأشارت مي حلمي إلي ضرورة استفادة الشركات المصدرة الأعضاء في المجلس من الاشتراك في النسخة القادمة من المعرض بوصفه أحد أكبر المعارض المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يفتح قنوات اتصال جديدة بين المصنعين والموردين والتجار.

وقال محموت غازي بيليكاوزن مدير معرض Automechanika في دبي والرياض، إن الشركات المصرية تعد أحد أهم الركائز الأساسية التي يعتمد عليها أي معرض كبير في قطاع السيارات لما لها من خبرات وتجارب في هذا الشأن.

ويشمل معرض automechanike عرض إكسسوارات السيارات، وأنظمة القيادة البديلة والحلول الرقمية، والإلكترونيات والأنظمة، وغسيل السيارات والعناية بها وتجديدها، وأجزاء ومكونات السيارات، والإصلاح والصيانة.