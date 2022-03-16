القابضة للسياحة تفتتح فرع هانو الزقازيق بعد تطويره بتكلفة 120 ألف جنيه



كتبت- شيماء حفظي:

افتتحت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، اليوم الأربعاء، فرع هانو الزقازيق بعد التطوير ذاتيا، والمملوك لشركة بيوت الأزياء الراقية، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق- إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بتكلفة حوالي 120 ألف جنيه بالجهود الذاتية.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الخميس، شملت عمليات التطوير الذاتي رفع جودة المنتجات وطريقة عرضها وإضافة الأثاث وقسم خاص لمفروشات (هانو هوم) مع الحفاظ على باقي الأقسام، وذلك لرفع كفاءة الفرع مع إعطائه مزيدا من الفخامة.



وتبلغ مساحة الفرع نحو 933 مترا مربعا مقسمة على طابقين، وشمل التطوير جميع النواحي الداخلية بالفرع من تغيير أنظمة الإضاءة وإعادة توزيع مساحات العرض بما يتلائم مع الأنظمة الحديثة في طرق البيع والتسويق، والفرع مدار إلكترونياً، ويبلغ عدد العمالة بالفرع 14 موظفا، وفقا للوزارة.

حضر الافتتاح المهندس عادل والي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومحمود عبد الله العضو المنتدب التنفيذي لشركة بيوت الأزياء الراقية، بحسب البيان.

وقالت الوزارة إن فرع هانو الزقازيق يعرض منتجات مصرية ذات علامة تجارية خاصة بها (هانو هوم)، ومنتجات أثاث خشبي (مصنع بونتريمولي) الخاص بالشركة، لتلائم المستهلك المصري وبأسعار تناسب الجميع، بالإضافة إلى أقسام (السلع المعمرة والكهربائية والأدوات المنزلية والصيني والزجاج والفضيات والبياضات والسجاد وأقسام الملابس الرجالى والسيدات).

وأضافت أن الفرع حقق مبيعات عن الفترة من أول يوليو 2021 وحتى نهاية فبراير الماضي (8 أشهر) بقيمة مليون و218 ألف جنيه مقابل 741.4 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وأعلى من المستهدف الذي يبلغ نحو 837.4 ألف جنيه، ومن المتوقع أن تتضاعف الأرقام بعد الافتتاح الرسمي.