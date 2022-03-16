سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع خلال التعاملات المسائية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات بشكل طفيف وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، رغم تراجع المعدن عالميًا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

وكان سعر جرام الذهب زاد بشكل طفيف خلال منتصف التعاملات وصعد جنيها واحدا، ليواصل ارتفاعه خلال التعاملات المسائية وتصبح قيمة الزيادة 3 جنيهات.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا، والذي صعد بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب الحرب.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 590 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 759 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 885 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1011 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 7080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات المسائية جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1914 دولارا للأوقية، بانخفاض قدره 0.18%، في الساعة 4:45 عصرًا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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