شعبة المستوردين: ارتفاع الطلب على شراء اللحوم المستوردة بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال سيد النواوي عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار اللحوم المستوردة شهدت زيادة في الإقبال خلال الفترة الحالية بالأسواق، خاصة بعد ارتفاع أسعار اللحوم البلدي.

وأضاف النواوي، أنه على الرغم من زيادة الإقبال خلال الفترة الحالية إلا أن أسعار اللحوم المستوردة لا تزال مستقرة بالأسواق، مشيرًا إلى أن الإقبال خلال الشهر الجاري أفضل من الشهر السابق.

وبحسب النواوي، فإن سعر كيلو اللحم البرزيلي يتراوح حاليا بين 65 و72 جنيهًا، وسعر كيلو اللحوم الهندي تتراوح بين 50 و52 جنيهًا، بحسب القطعية.

وتوقع النواوي ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة مع اقتراب شهر رمضان نتيجة زيادة الإقبال على الشراء، ولكن ستكون زيادات طفيفة تتراوح بين جنيه وجنيهين للكيلو.

وتستورد مصر لحوم بنسبة تتراوح بين 35 و50% من الاستهلاك المحلي، والنسبة المتبقية تعتمد على الإنتاج المحلي من اللحوم البلدي، بحسب النواوي.

وكانت أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت 10 جنيهات للكيلو خلال الشهر الماضي بالأسواق، مع اقتراب شهر رمضان، وفقا لقول هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.