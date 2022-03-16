في مؤتمر بجامعة الدول.. إطلاق شبكة المنافسة العربية للتعاون بين الأعضاء



كتب- مصطفى عيد:

انطلقت شبكة المنافسة العربية "Arab Competition Network (ACN)" اليوم الأربعاء خلال فعاليات المؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية، بحضور رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية، وممثلي المنظمات الدولية في مجال حماية المنافسة، وذلك بمقر جامعة الدول العربية، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى غدٍ الخميس.

وبحسب بيان من جهاز حماية المنافسة، أصبحت شبكة المنافسة العربية أول شبكة عربية تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون فيما يتعلق بمسائل حماية المنافسة؛ مما يسمح بإجراء حوار بنَّاء يساعد على الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية.

وقال الجهاز إن تدشين شبكة المنافسة العربية يأتي في إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق بينهم في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار السعي لخلق مَناخ إيجابي للتكامل والاندماج الاقتصادي، ومن خلال تعظيم الاستفادة من تطبيق سياسات المنافسة في الدول العربية، والعمل على موائمة التشريعات بين الدول الأعضاء، خاصةً مع أهمية سياسات المنافسة في تطوير وتنمية التبادل التجاري كونها عنصرًا أساسيًّا في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وفي إطار السعي نحو الوصول للتكامل الاقتصادي العربي.

وخلال كلمته بمؤتمر اليوم، قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن شبكة المنافسة العربية ستسمح لأجهزة حماية المنافسة الأعضاء بالحفاظ على التواصل بشكل منتظم وفعَّال، مما يخدم توافق الآراء وتقارب وجهات النظر تجاه سياسة المنافسة وإنفاذها بالمنطقة العربية.

وأضاف أنه على الرغمِ مما حققته بعض الدول العربية من نجاحاتٍ على المستوى الاقتصادي، وتقدمها في العديد من المؤشرات، فإن الأرقام والإحصائيات الرسمية الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية ما زالت تشير إلى ضرورة بذل مزيدٍ من الجهد من أجل مكافحة الممارسات الاحتكارية؛ خاصة العابرة للحدود، حتى تصبح اقتصاديات الدول العربية أكثر تنافسية.

وذكر ممتاز أن ذلك يستدعي مزيدًا من التعاون والتكامل وتبادل الرؤى والخبرات، لاسيما مع ظهور بعض الممارسات الاحتكارية في القطاعات الناشئة؛ كالأسواق الرقمية والتي قد تشكل عقبةً أمام تحقيق النمو الاقتصادي وتحرير التجارة وكفاءة اقتصاديات الدولة العربية.

وأشار إلى أنه على مدار سنواتٍ عدة، سعت أجهزة المنافسة العربية جميعها لإنشاء منصة رسمية تعمل على تعزيز سبل التواصل والتعاون فيما بينها بوصفها سلطات معنية بحماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في دول منطقتنا العربية.

وتابع ممتاز: "ها نحن الآن بصدد الإعلان عن تدشين وإنشاء أول شبكة عربية، تقوم رسالتها على التعاون بين أجهزة حماية المنافسة العربية لمكافحة الممارسات الضارة، ودعم سياسات المنافسة، والمساهمة في تعزيز سياسات وقوانين المنافسة؛ وصولًا لأسواق عربية أكثر تنافسية".

وأوضح أنه بناءً على ذلك، تم تأسيس الشبكة على محورين رَئِيسَيْن؛ أولًا الإنفاذ الفعَّال لقوانين حماية المنافسة من خلال عقد الأنشطة والبرامج التدريبية، وثانيًا دعم سياسات المنافسة من خلال وضع الدلائل الاسترشادية والتوصيات وفقًا لأفضل التجارب والأبحاث المشتركة المعدة.

وشرح الدكتور محمود ممتاز آليات تفعيل دور الشبكة وذلك من خلال تدشين موقع إلكتروني خاص بها يهدف إلى تسهيل التواصل والتعاون بين أجهزة المنافسة العربية، ويتيح لأعضائها تبادل الخبرات ونشر التقارير والإرشادات المشتركة.

ولضمان سرعة التواصل فيما بين الدول الأعضاء تم إنشاء مجموعات عمل تهدف إلى مناقشة التحديات وسبل إنفاذ سياسات المنافسة بشكل فعَّال وذلك لتعظيم الاستفادة وتحسين كفاءة الأجهزة، وفقا لممتاز.



وحضر المؤتمر نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسفير أحمد رشيد خطابي ممثل الأمين العام ورئيس قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بقطاع الشئون الاقتصادية، ورؤساء وممثلو أجهزة المنافسة بالدول العربية، وممثلو المنظمات الدولية في مجال حماية المنافسة.