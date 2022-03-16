قطاع الأعمال: تأسيس أول شركة لبيع وتوزيع السيارات الكهربائية في مصر

كتبت – شيماء حفظي:

وقعت شركة النصر للسيارات والشركة الوطنية للسيارات (ناتكو)، اتفاقية مساهمين لتأسيس أول شركة لبيع وتوزيع السيارات الكهربائية في مصر، وفقا لبيان من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الأربعاء.

وستكون الشركة الجديدة أول وأكبر شركة في مجال بيع وتوزيع وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة والضمان للسيارات الكهربائية، وكذلك تقديم الحلول التمويلية والتأمينية للسيارات الكهربائية التي ستقوم بتوزيعها، وفقا للبيان.

وقالت الوزارة، إن الشركة الجديدة هي الموزع الوحيد للسيارة محلية الصنع التي ستقوم شركة النصر بإنتاجها في مصر خلال عام 2023.

كما ستكون الشركة موزعا لعدد من أنواع وموديلات السيارات الكهربائية المختلفة التي ستقوم الشركة الجديدة باستيرادها أو توزيعها من ماركات عالمية أخرى لتقديم باقة متكاملة من أنواع السيارات الكهربائية من كافة الفئات والموديلات لتلبية كافة احتياجات المستهلك المصري بجميع فئاته، وفقا للبيان.

والشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) هي الشركة المالكة لشبكة التوزيع الأكبر لسيارات "مرسيدس بنز" في مصر، وتملك 7 صالات عرض ومراكز خدمة منتشرة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والساحل الشمالي والغردقة.

وتقوم حاليا شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية _إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال _بالاتفاق على التفاصيل النهائية للتعاقد على ترخيص إنتاج سيارتها الكهربائية الجديدة مع الشريك الأجنبي تحت علامتها التجارية "نصر".

وتنص اتفاقية المساهمين على أن يكون رأس مال الشركة الجديدة المصدر 500 مليون جنيه مصري بنسبة مشاركة 76% للشركة الوطنية للسيارات (ناتكو)، و24% لشركة النصر للسيارات، على أن تكون حقوق الإدارة للشركة الوطنية للسيارات (ناتكو).

قام بالتوقيع على اتفاق تأسيس الشركة عن شركة النصر للسيارات المهندس هاني الخولي العضو المنتدب التنفيذي، وعن الشركة الوطنية للسيارات (ناتكو) المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس الإدارة.