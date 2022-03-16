الضرائب تطالب أصحاب المهن الحرة بإدراج أرباحهم من المنصات الرقمية بالإقرارات



كتب- مصطفى عيد:

طالب الدكتور رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المهن الحرة الذين يمارسون أنشطتهم عبر المنصات الرقمية (فيسبوك / تيك توك / يوتيوب وغيرها) سواء كنشاط أساسي أو إضافي لهم بضرورة إدراج الأرباح التي يحققونها من ممارسة هذا النشاط وتأدية هذه الخدمات ضمن إقراراتهم الضريبية.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، أكد عبد القادر أن المهلة المتاحة لتقديم الإقرارات الضريبية لهؤلاء الممولين ستنتهي بانتهاء الموسم في 31 مارس 2022.

وأوضح عبد القادر أنه تلاحظ لمصلحة الضرائب في الآونة الأخيرة انتشار المنصات الرقمية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الطبية بمختلف أنواعها سواء كانت خدمات (حجز كشف بالعيادة أو كشف منزلي أو توفير خدمات رعاية طبية للمسنين وكبار السن والتمريض والتحاليل، بالإضافة إلى الأشعة التي أصبحت يتم توفيرها بالمنازل ومن أمثلتها أشعة الدوبلكس وأشعة اكس رايز، وكذلك الإرشادات الطبية بمقابل مادي).

وأشار إلى أنه أيضا انتشرت منصات رقمية تتيح خدمة رفع محتوى إلكتروني خاص بالأطباء المشاركين في الموقع الإلكتروني لمناقشة قضية طبية هامة تهم قطاعا من المرضى وفي نفس الوقت وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان للطبيب صاحب القناة.

وذكر عبد القادر أن الموقع الذي يتيح هذا النوع من الخدمات تتمثل أرباحه من مقابل توفير الإعلانات عن طريق موقع جوجل لصاحب المحتوى الطبي، مما يعد تحولًا لمفهوم العيادات الطبية من التواجد المادي إلى العيادات الطبية الإلكترونية التي يتم عن طريقها تقديم خدمات الاستشارات الطبية من خلال التليفون أو عن طريق الفيديو كول مع الطبيب أو من الموقع ذاته مباشرة.

وأضاف أنه تلاحظ أيضًا للمصلحة قيام بعض أخصائيي التغذية بتقديم خدماتهم "أون لاين" عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقيام البعض منهم بعمل قناة لليوتيوب يتم من خلالها بث فيديوهات تخص التغذية وكيفية فقدان أو زيادة الوزن.

وشدد عبد القادر على ضرورة قيام هؤلاء الأطباء بتسجيل أنفسهم بمصلحة الضرائب في حال عدم كونهم مسجلين بالفعل لدى المصلحة، بالإضافة إلى قيامهم بتسجيل قيمة ما يحصلون عليه من مقابل تأدية هذه الخدمات في إقراراتهم الضريبية من الزيارات المنزلية والكشوفات بالعيادة الإلكترونية والفيديو كول والاستشارات التليفونية خاصة أنها مدفوعة الأجر.

كما شدد على ضرورة قيام المواقع الإلكترونية التي تقدم هذه الخدمات بالتسجيل بالمصلحة.

وأكد عبد القادر أن مركز الإتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يستقبل كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395)، أو من خلال البريد الإلكتروني: (info@eta.gov.eg).