ارتفاع السمك البلطي وتراجع المكرونة اليوم الأربعاء في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 26 و28 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات ، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وصعد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و65 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 45 و55 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.