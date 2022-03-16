كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الكوسة، والفاصوليا، والخيار البلدي، والبرتقال البلدي بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفعت أسعار كيلو الطماطم والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي والملوخية بين 25 قرشا و1.5 جنيه اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 12 و20 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.6 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و10 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعارالفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.