مستوى تاريخي.. كيف تطورت تحويلات المصريين بالخارج في آخر 5 سنوات؟ (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى أعلى مستوى تاريخي لها خلال العام الماضي، والتي تمثل موردا هاما للنقد الأجنبي في مصر.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، وصلت تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2021 إلى نحو 31.5 مليار دولار مقابل نحو 29.6 مليار دولار في عام 2019.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام الماضي بنحو 1.9 مليار دولار بما نسبته 6.4% مقارنة بما كانت عليه في عام 2020.

وعند مقارنتها بعام 2017، أي منذ أربعة سنوات مضت، قفزت تحويلات المصريين بالخارج في العام الماضي بنسبة 27.5%، حيث زادت بنحو 6.8 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه عند 24.7 مليار دولار.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال آخر 5 سنوات ميلادية، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.