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من 50 لـ10 آلاف جنيه.. أسعار الفوانيس في رمضان هذا العام (فيديو)

03:36 م الثلاثاء 15 مارس 2022
من 50 لـ10 آلاف جنيه.. أسعار الفوانيس في رمضان هذا العام (فيديو)

فوانيس رمضان

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كتبت-دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفوانيس هذا العام مع ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في صناعتها، بحسب ما قاله مجدي أبو العدب، مُصنع وتاجر فوانيس في منطقة تحت الربع.

وقال في فيديو مع مصراوي إن أسعار الفوانيس تتراوح بين 50 جنيهًا وتصل إلى 10 آلاف جنيه للفانوس الكبير.

وتتراوح أسماء الفوانيس بين "برج عربي" و"زهرة اللوتس" و"شقة البطيخ" و"شمامسة" و"أبو ولاد".

ويمكن معرفة أسرار صناعة الفوانيس وبداية نشأتها في مصر وأسعارها حاليًا من خلال الفيديو التالي.

فوانيس رمضان لفوانيس سعار الفوانيس

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