صندوق النقد: مصر لم تتقدم بطلب للحصول على قرض جديد

كتبت – شيماء حفظي:

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع قناة سي إن بي سي العربية، اليوم الثلاثاء إن مصر لم تتقدم بطلب الحصول، على قرض جديد لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم المرتفع.

وأضاف "كل الدول الناشئة تتأثر بالحرب، والتغيرات في سياسة الفوائد العالمية، والتغير بتوجهات رؤوس الأموال، وهذا يتطلب لجم التضخم والتكيف مع التحولات مع توقعات استمرار التضخم العالمي".

وكان من المتوقع انتعاش الاقتصاد المصري ونمو اقتصادي جيد وتحسن في الاقتصاد قبل أزمة الحرب الأوكرانية، لكن ارتفاع الأسعار وتأثر عائدات السياحة سيكون له تأثيرً سلبيًا على الميزانية والمؤشرات، وفقا لأزعور.

ولجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة سواء من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التداعيات الناتجة عنه أو خلال مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وارتفعت أسعار البترول والقمح وعدد من السلع الأساسية والمعادن إلى مستويات قياسية أو بالقرب من مستويات قياسية سابقة خلال الأيام الأخيرة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية يوم الخميس 24 فبراير الماضي، والعقوبات التي اتخذتها عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا بسبب هذه الحرب.

وانعكست تداعيات ارتفاع أسعار هذه السلع على السوق المحلي منذ الأيام الأخيرة من فبراير وحتى الآن، وهو ما كان أحد الأسباب الأساسية إلى ارتفاع معدلات التضخم للشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 سنوات.

وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، وفقا لبيانات المركزي للإحصاء.