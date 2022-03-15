توفيق: 55% مشاركة القطاع الخاص بشركة محطات شحن السيارة الكهربائية

كتبت -شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن القطاع الخاص سيساهم بحصة نحو 55% في رأسمال شركة محطات شحن السيارة الكهربائية.

وأوضح الوزير، أنه سيتم تأسيس شركة محطات الشحن برأسمال 150 مليون جنيه، وستبلغ حصة المال العام فيها 45% على أن تبلغ مساهمة القطاع الخاص 55% بينها حصة تصل إلى 25% لصالح شركة الإدارة.

وكانت الوزارة أعلنت تلقي طلبات الشركات المهتمة للمساهمة في تأسيس وإدارة شركة محطات شحن للسيارة الكهربائية، الأسبوع الجاري.

وأضاف الوزير، أن رأس مال الشركة سيكون 150 مليون جنيه، بما يساوي نحو ثلث التكلفة الاستثمارية للمشروع، فيما سيتم تدبير 300 مليون جنيه المتبقية من الاستثمارات اللازمة للمشروع من خلال تمويل مصرفي محلي.

من المقرر أن تعمل الشركة فور تأسيسها على إنشاء وتشغيل 3000 شاحن خلال 18 شهرًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ومدينة شرم الشيخ والطرق السريعة.

وتبحث الوزارة، عن شريك للمساهمة في تأسيس وإدارة وتشغيل الشركة بمحطاتها من خلال عقد متوسط المدى مقابل نسبة من صافي الربح، وفقا لبيان سابق.