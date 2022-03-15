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22 % تراجعًا في عجز الميزان التجاري لمصر خلال ديسمبر الماضي

01:01 م الثلاثاء 15 مارس 2022
22 % تراجعًا في عجز الميزان التجاري لمصر خلال ديسمبر الماضي

إحدى السفن المحملة بالبضائع

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كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 2.41 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي مقابل 3.08 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 21.6%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

وقال جهاز الإحصاء إن قيمة الصادرات المصرية إلى الخارج ارتفعت إلى 4.32 مليار دولار خلال ديسمبر 2021 مقابل 2.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة زيادة 45.3%.

وأرجع الجهاز ارتفاع قيمة الصادرات خلال ديسمبر إلى زيادة صادرات بعض السلع وأهمها: (ملابس جاهزة بنسبة 33%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 28.4%، ومنتجات مسطحة بالدرفة من حديد أو صلب بنسبة 22.1%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.6%).

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال ديسمبر 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا: (الفواكه الطازجة بنسبة 0.9%، والأسمدة بنسبة 25.1%، والأثاث بنسبة 7.6%، والبرتقال الطازج بنسبة 55%).

وذكر الجهاز أن قيمة الواردات ارتفعت خلال ديسمبر إلى 6.73 مليار دولار مقابل 6.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة زيادة 11.3%.

وأرجع الجهاز ارتفاع قيمة الواردات إلى زيادة قيمة واردات بعض السلع أهمها: (منتجات البترول بنسبة 71.2%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 93.9%، وسيارات الركوب بنسبة 50.8%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 70%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: (القمح بنسبة 7.8%، والذرة بنسبة 8.6%، والبترول الخام بنسبة 63.8%، والخشب ومصنوعاته بنسبة 11.3%).

عجز الميزان التجاري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات الواردات ديسمبر 2021
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