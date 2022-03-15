الملا يبحث مع وفد شركة "SAP" مشروعات التحول الرقمي بقطاع البترول



كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع لوكا موشيتش عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير المالى لشركة ساب SAP العالمية للبرمجيات، والوفد المرافق له، آخر مستجدات جهود التحول الرقمي لقطاعات الطاقة بمصر والمنطقة، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وقال الوزير إن من ضمن هذه الجهود مشروعات التحول الرقمي بقطاع البترول في إطار البرنامج السابع للتحول الرقمي ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع،.

كما شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الشركة العالمية والاستفادة من خبراتها والحلول التكنولوجية المتميزة التي توفرها حتى الوصول للتحول الرقمي الكامل بقطاع البترول.

وأكد الملا، خلال اللقاء، أن قطاع البترول يعمل حالياً على تنفيذ مشروع طموح لربط كافة الهيئات والشركات القابضة، وكذلك الشركات التابعة لهم في منظومة رقمية موحدة تهدف إلى توحيد مصادر البيانات والمعلومات ودعم اتخاذ القرار وسرعة وكفاءة العمليات.

وأشار إلى أن قطاع البترول يعد أحد أهم قطاعات الدولة الاقتصادية، وأن جهود التحول الرقمي به من شأنها أن ترسي مبادئ الحوكمة في منظومة الصناعة البترولية ككل في مصر وتسهم في تحقيق أهداف التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، فضلاً عن الإسهام بقوة في سرعة وكفاءة أداء العمليات وخفض التكاليف.

وشدد الملا على أهمية الإسراع بعمليات التحول الرقمي الكامل في كافة الشركات وربطها بهيئة البترول والشركات القابضة والاستفادة من أفضل النماذج العالمية الناجحة في هذا المجال وعلى ضرورة توافق الأهداف المشتركة مع شركة ساب لسرعة الانتهاء من المنظومة الرقمية الموحدة.

واستعرض موشيتش نشاط الشركة في مصر والتعاون البناء مع عدة قطاعات بالدولة لتنفيذ مشروعات رقمية، مشيراً إلى سعي الشركة إلى بناء منظومة تخزين رقمي (Cloud Storage) كبيرة في مصر بالتوافق مع توجه الدولة المصرية للتوسع في مشروعات التحول الرقمي.

وأكد تقدير الشركة للتعاون والعمل مع قطاع البترول المصري والجهود الكبيرة التي يتم بذلها من الجانبين لتنفيذ مشروع التحول الرقمي الكامل، وأن الشركة توفر حلولا تكنولوجية متكاملة في هذا الإطار ومن ضمنها إنترنت الأشياء وتطبيقات متطورة لتحليل البيانات مما يساهم بقوة في توفير رؤية عميقة وشاملة لمنظومة العمل ودعم التعاون بين كافة أطراف المنظومة.