وزير المالية: الحكومة تتطلع لتعزيز آفاق الاستثمار مع الإمارات



كتب- مصطفى عيد:

أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تطلع الحكومة إلى تعزيز آفاق الاستثمار بين مصر والإمارات مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، وتوفير مقومات النجاح للمستثمرين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الجديدة في القاهرة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأكد الوزير أن التضامن العربي يعد ركيزة أساسية في مواجهة التحديات والمخاطر العالمية، مشيرا إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل المجالات، لما للعلاقات الثنائية بين البلدين من طابع خاص وأبعاد تاريخية وشعبية مشتركة، بما يمثل نموذجًا للأخوة العربية.

وأضاف الوزير أن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستثمارات في مصر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة.

وأشار إلى حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص، من خلال تحسين البنية الأساسية وتوفير البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار، بما يضمن تحفيزه على التوسع في أنشطته الإنتاجية والمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى، باعتباره قاطرة النمو الغني بالوظائف.

وأكدت سفيرة الإمارات في القاهرة، عمق العلاقات بين البلدين، وقيادتهما السياسية، وأن أمن واستقرار مصر أولوية لدولة الإمارات، لما تمثله مصر من محور للأمن بالمنطقة.

وأعربت عن تطلع بلادها إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في كل المجالات، على نحو يسهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتنمية الاستثمارات القائمة، وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر.

وقالت إن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، بما فى ذلك التطور غير المسبوق في بيئة الأعمال، مشيدة بالمشروعات القومية الكبرى التي تغير وجه الحياة في مصر، وعلى رأسها مشروع "حياة كريمة".

حضر اللقاء سامي النقبي المستشار الاقتصادي بسفارة الإمارات في القاهرة، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.