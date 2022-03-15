إصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 100 عام على إعلان استقلال مصر

كتب- علاء حجاج:

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًا بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على إعلان استقلال مصر.

وبحسب بيان الهيئة اليوم الثلاثاء، جاء هذا اليوم تخليدًا لذكرى إعلان الملك فؤاد الأول "استقلال مصر" في 15 مارس عام 1922، بموجب تصريح 28 فبراير 1922، الذي أعلنته بريطانيا إنهاء الحماية البريطانية على مصر، وأن مصر "دولة مستقلة ذات سيادة".

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن يوم استقلال مصر يومًا فارقًا في تاريخ الوطن، يمثل تجسيدًا واضحًا لكفاح المصريين لسنوات طويلة؛ حيث إنه اليوم الذي أصبحت فيه مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وقد لعبت مصر منذ ذلك التاريخ دورًا بارزًا على الساحة الإقليمية والدولية، ومن أبرز ما قامت به دعم تأسيس جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة.

وأضاف فاروق، أن الهيئة بادرت بالمشاركة في الاحتفال بمرور 100 عام على إعلان استقلال مصر بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الهام في تاريخ الوطن.

وذكر فاروق، أن الطوابع التذكارية توثق تاريخ الأمم على مر العصور، لذلك تحرص الهيئة القومية للبريد دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث وتوثيقها.

ومقاس الطابع (4 سم في 5 سم) متعدد الألوان مؤمن ضد التزييف وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية ال QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة، وفقا للبيان.

ويضم الطابع صورة زعماء مصريين في هذه المرحلة وهم سعد زغلول وعدلي يكن وعبد الخالق ثروت.