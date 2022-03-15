محمد عادل عبد المجيد رئيسًا للهيئة العامة للخدمات الحكومية



كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بندب محمد عادل عبد المجيد، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأعطى الوزير توجيهاته لرئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية الجديد، باستكمال مسيرة التطوير والنهوض بدور الهيئة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية والإدارية، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق العام، وتعظيم موارد الدولة.

وأوضح الوزير أن هذه التوجيهات تأتي بما يتسق مع السعي الجاد نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وهو ما يُوفر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المسيرة التنموية الهادفة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأكد ضرورة المضي في تنفيذ برامج الارتقاء بالعنصر البشري؛ باعتباره الركيزة الأساسية لضمان نجاح عملية التحديث الشامل لمنظومة الخدمات الحكومية.

وكان قد تم تعيين محمد عادل عبد المجيد، الحاصل على بكالوريوس التجارة، بوزارة المالية ضمن أول دفعة من أوائل خريجي الجامعات تقرر الحكومة تعيينها حيث تسلم العمل في عام 2000.

وتدرج في السلم الوظيفي حتى شغل منصب مدير عام شئون الموازنة بالمكتب الفني للوزير في عام 2016، ثم وكيلاً للوزارة لشئون المكتب الفنى للوزير في 2019، ويعد من المشهود لهم بالكفاءة خلال مسيرة عمله، وفقا للبيان.