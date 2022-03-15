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تراجع البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

10:04 ص الثلاثاء 15 مارس 2022
تراجع البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

أسعار السمك

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 25 و28 جنيها.

وانخفض سعر كيلو البوري 5 جنيهات، ليتراوح بين 45 و55 جنيها.

وهبط سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و70 جنيها.

وبقي سعر كيلو الكابوريا ثابتا، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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