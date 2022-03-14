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"قناة السويس" تلغي تخفيضات عبور ناقلات الغاز المسال

04:18 م الإثنين 14 مارس 2022
"قناة السويس" تلغي تخفيضات عبور ناقلات الغاز المسال

سفن تجارية عملاقة في قناة السويس

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أعلنت هيئة قناة السويس اليوم الاثنين، إلغاء خصومات منحتها لناقلات الغاز المسال، بدءا من غد الثلاثاء.

ونشرت الهيئة، كتابًا دوريًا بشأن ناقلات الغاز الطبيعي المسال، يفيد بإلغاء التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس وفق المادة الثانية من منشور (2/2015) والكتاب الدورى الصادر بتعديلها فى 26أكتوبر 2021 مع إيقاف العمل بهما.

وكانت الهيئة تمنح تخفيضًا 15% من رسوم العبور العادية لناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر القناة بداية من نوفمبر الماضي، إلا أن قرار اليوم يعني إلغاء أي تخفيض سابق.

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