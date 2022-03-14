"التصديري للصناعات الهندسية" ينظم ندوة لتعريف بقواعد برنامج رد أعباء الصادرات

كتبت- شيرين صلاح:

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، اليوم الاثنين، ندوة لمناقشة القواعد الجديدة للبرنامج، وذلك في إطار جهود المجلس لتعريف مصدري القطاع بالقواعد الجديد لبرنامج رد أعباء الصادرات.

ووفقا لبيان المجلس اليوم الاثنين، حضر الندوة الدكتورة أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري.

وشرحت الدكتورة أماني الوصال رئيس صندوق تنمية الصادرات كافة محاور برنامج رد الأعباء التصديرية لتشجيع تعميق الصناعة وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز التوجه لإفريقيا والأسواق الجديدة، بالإضافة إلي مساندة النقل المقدمة من الصندوق، حيث يتم تنفيذ البرنامج وفق توجيهات الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة بضرورة حل كل المشكلات التى تواجه المصدرين في البرنامج والشفافية الكاملة.

وأعلنت الوصال أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يتيح مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية بنسبة 2% اضافية، كما تطرقت إلي أن هناك آليات واضحة حالياً إلي صرف المساندة لقطاع الصناعات الهندسية.

وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك اهتمام واضح من صندوق تنمية الصادرات بتسهيل الاجراءات إمام كافة الشركات المصدرة بهدف صرف مستحقاتها، وذلك في إطار الجهد الحكومي ال اضح في ملف زيادة الصادرات بصفة عامة والصادرات الهندسية على وجه الخصوص بوصفه أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والذي سجل نمو كبير خلال 2021.

وأشار الصياد إلي أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يفتح قناة اتصال مستمرة مع وزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات بهدف التعامل الفوري مع أي مشكلات يمكن أن تواجه الشركات المصدرة في صرف مستحقاتها وفق البرنامج الجديد لدعم التصدير.

و أشارت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أن هناك 60 شركة بالقطاع الهندسي شاركت في ندوة التوعية بالقواعد الجديد لبرنامج رد الاعباء التصديرية، وأن فعاليات المجلس تستمر الفترة المقبلة مع عدة جهات بهدف تسهيل عمل الشركات المصدرة أعضاء المجلس.

وأشادت مي حلمي بالدور الكبير الذي يقوم به صندوق دعم وتنمية الصادرات في خدمة القطاع الهندسي والتعامل الفوري مع أي عائق يواجه الشركات المصدرة وحلها بإجراءات ميسرة على جميع الشركات في إطار دعم الصندوق للأنشطة التصديرية المختلفة بالصناعات الهندسية.