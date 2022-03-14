وزيرة التخطيط: لا نجري محادثات قرض جديد مع صندوق النقد حاليًا

القاهرة – وكالات:

قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إن مصر لم تبدأ محادثات مع صندوق النقد، حول الحصول على قرض جديد.

وأضافت الوزيرة، في رد على سؤال إذا كانت مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد قائلة "ليس بعد".

وكانت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، قالت في تصريحات الخميس الماضي، إن مصر ستتأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية وارتفاعات الأسعار.

وقالت جورجيفا: "أنا قلقة على مصر. إذا كان لدينا ارتفاع مستمر في أسعار الغذاء والطاقة، فكيف سيؤثر ذلك على الناس في مصر؟".

وتابعت: "وبهذا المعنى، نحن منخرطون بالفعل في مناقشة مع مصر حول كيفية استهداف الفئات السكانية الضعيفة والشركات المعرضة للخطر. كيف نخفف التأثير الذي يصيب هذه البلدان".

وارتفعت أسعار البترول والقمح وعدد من السلع الأساسية والمعادن إلى مستويات قياسية أو بالقرب من مستويات قياسية سابقة خلال الأيام الأخيرة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات التي اتخذتها عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا بسبب هذه الحرب.

وحصلت مصر خلال العام قبل الماضي بعد ظهور تداعيات أزمة كورونا على تمويلين من صندوق النقد أولهما ضمن آلية التمويل السريع بقيمة 2.77 مليار دولار وذلك لمواجهة صدمة فيروس كورونا والثاني ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.

كما حصلت على 2.8 مليار دولار من مخصصات السحب الخاصة التي وزعها صندوق النقد الدولي على دول الأعضاء في أغسطس الماضي.