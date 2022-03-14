مهلة أخيرة لسداد فاتورة الهاتف الأرضي قبل رفع الخط

كتب-علاء حجاج:

تنتهي غدًا الثلاثاء مهلة سداد فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يناير 2022 وذلك قبل تعليق الخدمة عن الخط.

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة الخط الأرضي لشهر يناير 2022 يوم 15 من يناير وذلك عن أشهر الاستهلاك أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021.

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة الخط الأرضي لشهر يناير 2022 يوم 15 من يناير وذلك عن أشهر الاستهلاك أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021.

وتمنح الشركة المصرية للاتصالات فرصة لمستخدمي الهاتف الأرضي غير المسددين للفاتورة حتى يوم 15 فبراير 2022 لسداد الفاتورة قبل أن يتحول الخط لخدمة الاستقبال.

وفي حال تخلف العميل عن السداد حتى يوم 15 مارس تلجأ الشركة إلى فرض غرامات تأخير ووقف الخدمة عن هاتف العميل.

ويمكن لعملاء الهاتف الأرضي الاستعلام عن قيمة الفاتورة عبر الموقع الرسمي للشركة وسداد قيمتها عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

وتستطيع أيضًا معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال طريق الاتصال بالرقم المختصر (19777)، وإدخال رقم التليفون، وسيتم الرد بقيمة الفاتورة المستحقة.

وتحسب الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون المنزلي لشهر يناير 2022 عن استهلاك التليفون خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021، ويمكن الاستعلام عنها عبر موقعها الإلكتروني.

وحددت المصرية للاتصالات مواعيد سداد الفاتورة بداية من 15 يناير حتى 15 فبراير على أن يحول الخط بعدها للاستقبال فقط للمتخلفين عن السداد، وإذا استمر عدم سداد الفاتورة حتى 15 مارس يرفع الخط عنهم ويفرض غرامة مالية.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.

وجاءت مواعيد السداد كالتالي:

15 يناير 2022: إصدار فاتورة الهاتف الأرضي يناير 2022 والسماح بسدادها لمدة شهر بدون غرامة.

15 فبراير 2022: تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط لمدة شهر.

15 مارس 2022: فرض غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق إدخال كود المحافظة ورقم التليفون وكود المحافظة.

وتتاح عدة طرق لسداد فاتورة الهاتف الأرضي والتي تشمل "الدفع الالكتروني عبر موقع الشركة -مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) -ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي -مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - خدمة سداد - خدمة Bee - خدمة خدماتي - خدمة أمان - خدمة ممكن".