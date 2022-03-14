من طنان لـ "لومارشيه".. الركود يضرب أسواق الأثاث (فيديو)

كتبت- شيماء حفظي:

تسيطر حالة الركود، على مبيعات أسواق الأثاث في المعارض سواء في منطقة طنان معقل صناعة الأثاث في محافظة القليوبية، أو في معارض الشرائح العالية مثل معرض لومارشيه للأثاث، وفقا لما قاله تجار وعارضون لمصراوي.

وأرجع المصنعون والتجار، حالة الركود إلى ارتفاع الأسعار مقابل انخفاض القوى الشرائية للمستهلكين، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

"غرفة نوم سعرها النهائي 20 ألف جنيه، بسبب زيادة التكلفة سيرتفع سعرها 4 آلاف جنيه، وهذا السعر الجديد لا يعد مناسبًا للمستهلك، ونحن نتأثر بالركود ونصرف على المنتجات تكلفة تصنيع ولا نتمكن من البيع" وفقا لما قاله صاحب معرض في منطقة طنان بالقليوبية.

واتفقت تصريحات صاحب المعرض في القليوبية، مع ما قاله عارضون ومصنعون التقى بهم مصراوي، في معرض لومارشيه للأثاث 2022، والذي انتهى أمس، عن ضعف الإقبال للشراء هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال أحد العارضين لمصراوي، إن "الناس بتاخد فكرة بس" فيما قال عدد من الزائرين إنه رغم التخفيضات فإن الأسعار لا تزال مرتفعة.