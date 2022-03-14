الإحصاء: 52% ارتفاعًا في قيمة صادرات مصر إلى ماليزيا في خلال 11 شهرًا

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى ماليزيا خلال أول 11 شهرًا من عام 2021 بنسبة 52.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال البيان، إن قيمة الصادرات المصرية إلى ماليزيا ارتفعت إلى 106.5 مليون دولار مقابل 70 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2020.

وزادت قيمة الواردات المصرية من ماليزيا إلى 432.5 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2021 مقابل 368.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 17.2%.

وأضاف البيان، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وماليزيا ارتفع ليصل إلى 539 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2021 مقابل 438.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020،بنسبة ارتفاع قدرها 22.8%.

وذكر البيان، أن أهم السلع التي صدرتها مصر إلى ماليزيا خلال أول 11 شهرًا من عام 2021، هي صادرات الفواكه بقيمة 31.5 مليون دولار، وجاءت بعدها صادرات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 30.6 مليون دولار، ثم الملح والكبريت بقيمة 19.5 مليون دولار،

وأضاف أن خامات معادن جاءت بقيمة 8.7 مليون دولار، والخضر والنباتات بقيمة 2.6 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 2.2 مليون دولار، والسجاد وأغطية أرضيات بقيمة 1.5 مليون دولار، والملابس بقيمة مليون دولار، والأثاث بقيمة 992 ألف دولار، ومحضرات غذائية بقيمة 972.3 ألف دولار.

وذكر البيان، أن أهم السلع التي استوردتها مصر من ماليزيا خلال أول 11 شهرًا من عام 2021 جاءت كالتالي:

سجلت صادرات الشحوم والدهون والزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 164.7 مليون دولار، وجاءت بعدها صادرات المطاط ومصنوعاته بقيمة 53 مليون دولار، والوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 36.1 مليون دولار، ثم بعدها صادرات آلالات وأجهزة والمعدات كهربائية بقيمة 25.5 مليون دولار، والصابون بقيمة 21.5 مليون دولار

وبلغت صادرات المنتجات الكيماوية العضوية بقيمة 19.2 مليون دولار، ثم قيمة صادرات المراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 18.5 مليون دولار، والكاكاو ومحضراته بقيمة 16.3 مليون دولار، والدائن ومصنوعاته بقيمة 12.7 مليون دولار، وجاءت في المركز الأخير قيمة المنتجات الكيماوية المتنوعة 11.8 مليون دولار.