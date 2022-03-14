ارتفاع السمك المكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

استقر سعر كيلو السمك البلطي، يتراوح بين 26 و29 جنيها، وسجل سعر كيلو البوري ليتراوح بين 45 و60 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري ثابتا، ليتراوح بين 90 و180 جنيها، وبقي سعر كيلو الكابوريا ثابتا، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.