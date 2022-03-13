وزيرا المالية والتعاون الدولي ينعيان أنيسة حسونة: "كانت أيقونة للأمل"



كتب- مصطفى عيد:

نعى الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، وإحدى رائدات العمل التطوعي في مصر، والرئيس التنفيذي لمستشفى "الناس للأطفال"، المدير التنفيذى السابق لمؤسسة "مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب"، التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أكد الوزير أن الفقيدة الراحلة ستظل بعطائها الإنساني، محفورةً في ذاكرة الوطن؛ لتجسِّد عظمة المرأة المصرية، بمسيرة حافلة في مجال المجتمع المدني، ودعم العمل التطوعي.

وأشار إلى أن ذلك جاء على نحو دفع مجلة "أرابيان بيزنس" في 2014 لترشيحها على قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم، في المجتمع والثقافة.

وأوضح أن تكريم قرينة الرئيس انتصار السيسي في احتفالية المرأة المصرية، للفقيدة الراحلة، يعكس حرص الدولة على الاحتفاء بعظيمات مصر من رموز العطاء في شتى مناحي الحياة.

وذكر الوزير أن اختيار الفقيدة الراحلة سفيرةً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يُترجم إيمان الدولة بدورها المتعاظم في تنمية المجتمع؛ باعتبارها أيقونة للعمل التطوعي في حب مصر.

ومن جانبها، نعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الراحلة أنيسة حسونة، وقالت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، "رحم الله الجميلة أنيسة حسونة، التي كانت دائمًا أيقونة للأمل والتغيير والحب. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمك".