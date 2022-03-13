شعبة الداوجن: تراجع أسعار الأعلاف 300 جنيه للطن بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الأعلاف شهدت تراجعًا خلال الأيام الحالية 300 جنيه للطن بالأسواق ببعض الشركات.

وأرجع السيد، انخفاض الأسعار إلى الحملات التفتيشية التي أجرتها الحكومة خلال الأيام الماضية لظبط الأسواق، وخاصة بعد زيادة الكبيرة في أسعار الأعلاف الفترة الماضية.

وأضاف السيد، أن متوسط سعر طن العلف يصل إلى 10200 جنيه مقابل 10500 جنيه الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار الأعلاف شهدت قفزة في الأسواق خلال الفترة الماضية، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن سابقا لمصراوي.

وتعبتر أوكرانيا من 4 أكبر مورد للقمح والذرة على مستوى العالم، وتعتمد مصر على استيراد الذرة منها.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، وفقا لما قاله محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن في وقت سابق لمصراوي.